Уфа, , 12:20 — REGNUM Заморозки ожидаются ближайшей ночью в Башкирии. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью с 19 на 20 августа на территории республики ожидается понижение температуры в воздухе и не почве до минус дух градусов. При этом в отдельных районах ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

Сотрудники ГУ МЧС по Башкирии рекомендуют местным жителям соблюдать правила безопасности.

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