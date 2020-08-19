Челябинск, , 12:13 — REGNUM В Челябинске местный житель осуждён за причинение своей соседке смертельных травм. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, конфликт произошёл днём 9 марта в коммунальной квартире между соседями. Поводом стала пропажа телефона гражданина и денежных средств, принадлежавших ему.

В ходе конфликта местный житель нанёс женщине много ударов по телу и голове. Она была госпитализирована и умерла в больнице. Металлургический райсуд Челябинска назначил подсудимому восемь лет колонии строгого режима.