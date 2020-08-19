Киев, , 12:13 — REGNUM За время гражданской войны в Донбассе в зоне боевых действий погибли 229 членов национальной гвардии Украины. Об этом сообщили 18 августа в пресс-службе ведомства.

Украинские радикалы на Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

«229 гвардейцев погибли во время выполнения задач в районах проведения АТО/ООС и 912 — получили ранения», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за это время служащими нацгвардии Украины получен опыт боевых действий.

Напомним, Национальную гвардию Украины возродили в 2014 году вскоре после начала карательной операции Украины в Донбассе. С помощью данного формирования, Киев решил обойти законодательный запрет на применение армии внутри государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Великобритании на Украине сообщило, что за пять лет британские инструкторы подготовили более 18 тыс. украинских силовиков.

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