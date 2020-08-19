Баргузинский район, Бурятия, , 12:07 — REGNUM В Бурятии 14-летней девочке удалось предотвратить трагедию и спасти младшую сестру, тонувшую в Байкале. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, семья из пяти человек отдыхала в местности Монахово на Чивыркуйском заливе.

10-летняя девочка купалась в озере, когда из её рук выскользнула надувная подушка. Ребёнок начал тонуть.

«У меня даже не пришла идея в голову позвать на помощь, я сразу к ней побежала. У меня бывали такие моменты, но я сама выплывала, а тут надо было помочь, ну все-таки сестра», — отметила её сестра.

Она добавила, что поступила бы так же, даже если бы вместо старшей сестры был незнакомый человек.

В министерстве назвали действия подростка геройскими и «поступком взрослого человека». В настоящее время решается вопрос о награждении её медалью МЧС России за спасение утопающего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Следственном управлении СКР по республике наградили 12-летнего школьника из села Булум Хоринского района, вытащившего из огня четырёх маленьких детей.

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