Набережные Челны, Татария, , 12:03 — REGNUM В Татарии возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Набережных Челнов по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По материалам дела, злоумышленник 5 августа 2018 года познакомился в соцсетях с 14-летней девочкой. Позже он заманил ребенка в свою квартиру и надругался над ней. Мужчина пригрозил девочке физической расправой и распространением в интернете порочащего ее видео. Испуганный ребенок не сообщал о случившемся. Кроме этого, обвиняемый в период с апреля 2018 года по январь 2019 года вел интимную переписку еще с пятью девочками. Мужчина просил их прислать интимные фотографии.

Мужчина вину свою признал частично. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд. Злоумышленник находится под стражей.

Ранее, в октябре 2019 года, злоумышленника за развратные действия приговорили к двум годам ограничения свободы.

ИА REGNUM напоминает, в Казани осужден 40-летний местный житель, которого признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Читайте также: Казанского рецидивиста осудили на 15 лет за изнасилование девочки