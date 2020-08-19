Порт-Луи, , 11:47 — REGNUM Власти Маврикия арестовали капитана японского грузового судна, по вине которого 25 июля судно село на мель и 6 августа произошла утечка нефти, сообщили местные власти 18 августа.

Капитан, гражданин Индии, был арестован вместе с членом экипажа, жителем Шри-Ланки, по подозрению в халатности при эксплуатации судна. В тот же день они предстали перед судом.

По сообщению местных СМИ, некоторые члены экипажа заявили, что судно подошло ближе к берегу, чтобы использовать Wi-Fi, в результате чего село на мель. В настоящее время это заявление расследуется.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Маврикия на прошлой неделе заявило, что будет добиваться компенсации от владельца судна.