Благовещенск, 19 августа 2020, 11:34 — REGNUM Детский сад №68 в Благовещенске не принимает детей — учреждение оказалось сильно затоплено после прошедших в ночь с 17 на 18 августа дождей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.
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Корпус затопленного детского сада посетил мэр Благовещенска Олег Имамеев. В дошкольном учреждении затопило подвал, разрушена отмостка здания, на первом этаже испорчен линолеум. Продолжается откачка воды.
Воспитанников детского сада распределили в другие учреждения.
Мэр города поручил подсчитать ущерб, причинённый зданию дошкольного учреждения. Специалисты обследуют повреждения и после этого будет принято решение об эксплуатации детсада.
Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения.