Минск, , 11:37 — REGNUM Во время несогласованной протестной акции у проходной Минского тракторного завода было задержано два человека. Об этом 19 августа сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова.

Задержанный BNews.kz

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Как написала официальный представитель, утром 19 августа участвующие в несанкционированном протестном мероприятии у проходной МТЗ мешали рабочим завода пройти на работу.

После этого к проходной завода прибыли сотрудники белорусской милиции, попросившие собравшихся разойтись и не мешать идущим на работу людям, однако отдельные протестующие не стали слушать их призывы.

«Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия», — сообщила Чемоданова, уточнив, что одним из задержанных оказался неработающий житель города Волковыска.

Также она добавила, что в отношении задержанных начат административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и что дела об административном правонарушении будут направлены на рассмотрение суда.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве задержана гражданская активистка Анна Кречетова, которая участвовала в акции против насилия со стороны правоохранительных органов в ходе протестных акций несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии.

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