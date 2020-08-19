Красноярск, , 11:32 — REGNUM В Красноярском крае 17 августа ушёл из жизни хирург Николай Чайкин, отдавший своей профессии 48 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в краевом министерстве здравоохранения, подтвердив информацию о том, что у медика был выявлен коронавирус.

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Николай Чайкин — выпускник Благовещенского медицинского института. Проработал в хирургии 48 лет, в том числе более 30 лет — в Красноярске.

«Его вклад в здравоохранение города и края исчисляется тысячами уникальных операций и спасённых жизней», — рассказали в минздраве.

Министерство здравоохранения региона выразило соболезнования родным и близким доктора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 18 августа коронавирус был выявлен у 15 402 человек.

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