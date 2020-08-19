Самара, , 11:35 — REGNUM Директора образовательного учреждения, подозреваемого в получении взятки, задержали в Самаре. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии, в июле 2020 года подозреваемый получил взятку в размере 144 тысяч рублей. Следователи считают, что за это он должен был зачислить двух граждан в учебное заведение, нарушив установленный порядок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось о том, что 7 августа в Самаре полицейские задержали сотрудника муниципального учреждения, подозреваемого в получении взятки.

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