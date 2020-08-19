Бийск, Алтайский край, , 10:21 — REGNUM Хулиганская первоапрельская выходка жителя алтайского наукограда Бийска привела к возбуждению уголовного дела, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Как сообщает сайт прокуратуры Алтайского края, инцидент произошёл вечером, 1 апреля 2020 года: находясь в ограде своего дома, нетрезвый «шутник» позвонил на единый номер полиции «102», сообщив, что дом № 5 по пер. Жилой в Бийске заминирован и будет взорван 30 минут.

После того, как оперативно прибывшая следственно-оперативная группа убедилась в отсутствии взрывных устройств, телефонный террорист был установлен и задержан. Теперь его ждёт суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, волна лжетерроризма прокатилась по Сибири в мае 2019 года.

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