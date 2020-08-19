Минск, , 10:20 — REGNUM При попытке въезда в Белоруссию был задержан вооруженный украинский гражданин, которого ранее в России объявили в розыск. Об этом 19 августа сообщили в погранкомитете республики.

Уточняется, что 34-летний мужчина был задержан 18 августа на пункте пропуска «Новая Гута» во время оформления на въезд в Белоруссию автобуса сообщением Киев — Минск.

«Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор — МВД Российской Федерации)», — говорится в сообщении пограничной службы.

Также указывается, что в личных вещах задержанного был обнаружен револьвер, рассчитанный под мелкокалиберный патрон, и нож, длина клинка которого составляет 18 см. При этом добавляется, что задержанный был передан в установленном порядке сотрудникам милиции Белоруссии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с призывом к лидерам стран — участниц Евросоюза не признавать итоги выборов президента Белоруссии, которые состоялись в республике 9 августа, обратилась бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.