Москва, , 10:04 — REGNUM Уголовное преследование блогера Андрея Пыжа, которого обвиняют в получении доступа к гостайне, связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о московском метрополитене. Об этом 19 августа сообщает ТАСС.

«Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ», — цитирует СМИ слова информированного источника.

Собеседник агентства отметил, что данные сведения относятся к государственной тайне.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Андрей Пыж арестован по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Ему инкриминируют совершение преступления по 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»), наказание по которой может быть назначено до восьми лет лишения свободы.

Мещанский суд Москвы избрал блогеру меру пресечения в виде содержания под стражей.