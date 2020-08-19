Иркутск, , 10:01 — REGNUM Пожароопасная обстановка в лесах Иркутской области остаётся достаточно напряженной. По данным официального сайта региона на утро, 19 августа, действовавшими оставались 25 пожаров общей площадью 1988,6 га, в том числе 1813,6 га, покрытые лесом.

В частности, крупный очаг площадью 205 га возник на территории Нижнеилимского района. Причём 35 га пройдено верховым огнем. По этой причине 18 августа там введён режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Очаг находится в 15 км от ближайшего населенного пункта, угрозы для него не представляет.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, 34 пожара зарегистрировано на арендованных участках, 19 — на незакрепленных территориях. По вине местного населения произошло пять возгораний. Причиной 48 пожаров считаются грозы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 августа по вине местного населения в Приангарье произошло всего одно возгорание. Причиной 44 других пожаров тоже стали грозы.

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