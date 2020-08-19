Волгоград, , 09:53 — REGNUM Огнём уничтожены сенник и хозяйственная постройка 63-летней жительницы одного из хуторов Кумылженского района Волгоградской области. К возгоранию оказался причастен сосед женщины — он умышленно поджёг сено, сообщили 19 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщение о возгорании на территории частного домовладения поступило в полицию 18 августа. Пенсионерка лишилась всего запаса сена на зиму — а это 23 тонны — и хозяйственной постройки, в которой находился домашний скот. Животных хозяйка успела вывести. Специалисты установили, что причиной возгорания стало занесение открытого источника огня. Полицейские установили, что к пожару причастен 41-летний сосед потерпевшей. Мужчина сознался в поджоге — у него был давний конфликт с женщиной, в тот вечер, употребив алкоголь, он спичками поджёг её сено.

Устанавливается сумма причинённого ущерба. Возбуждено уголовное дело, соседу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.