Уфа, , 09:57 — REGNUM Закон о государственной поддержке студенческих отрядов разрабатывают в Башкирии. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, целью этого закона является как создание условий для временного трудоустройства студентов, так и развитие студотрядов как общественного объединения учащихся.

По словам председателя государственного собрания республики Константина Толкачева, в нашей стране у студенческих отрядов есть богатая история. Так, с 1959 года студенты в отрядах трудятся в различных отраслях в свободное от учебы время, тем самым вносят свой вклад в экономику страны.

Он добавил, что студенческий отряд превращает временное трудоустройство в очень нужный для общества проект, он помогает выбрать профессию и дает ощущение сопричастности с частью большого движения молодежи.

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