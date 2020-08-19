Горно-Алтайск, , 09:48 — REGNUM Житель Республики Алтай погиб в дорожно-транспортном происшествии на угнанной машине. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, инцидент произошёл 18 августа на 218 км дороги «Бийск — Турочак — Артыбаш».

По данным полиции, не имеющий водительских прав 37-летний мужчина, управляя угнанным автомобилем Subaru Legacy, двигался в сторону села Артыбаш. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

«В результате ДТП от полученных травм водитель скончался. В настоящее время по факту ДТП и факту угона автомобиля проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Читайте также:

В результате двух ДТП в Горном Алтае погибли три человека

Пьяный водитель из Новосибирска устроил крупное ДТП в Горном Алтае