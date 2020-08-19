Москва, , 09:47 — REGNUM В России с января по июнь 2020 года количество выявленных фальшивых банкнот достигло 19 тысяч, этот показатель увеличился впервые за последние два года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.

Так, чаще всего злоумышленники подделывают крупные банкноты, в частности, номиналом пять тысяч. За указанный период выявлено 14,7 тыс. купюр, что на 20% больше, чем за первые шесть месяцев предыдущих лет.

Чаще всего фальшивые деньги находят в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах, меньше всего — на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье количество поддельных денежных знаков Банка России, выявленных во втором квартале 2020 года, снизилось почти на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Были обнаружены подделки двух номиналов, среди которых 17 пятитысячных и 10 тысячных банкнот.

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