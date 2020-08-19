Архангельск, , 09:38 — REGNUM Ломоносовский суд Архангельска признал виновным местного жителя в убийстве, совершенном в 2005 году.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР, утром 13 ноября 2005 года утром в помещении круглосуточно работавшего торгового павильона по улице Тимме было обнаружено тело 21-летней женщины-продавца со множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, следователям удалось установить причастность к убийству ранее судимого архангелогородца только в этом году.

Следствие установило, что преступник в состоянии алкогольного опьянения пытался продать женщине кухонную посуду. Получив отказ, он нанес ей ножом множественные ранения и скрылся.

В настоящее время обвиняемый отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда от 2009 года за убийство двух лиц.

Приговором суда ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей стороны в размере 800 тысяч рублей.