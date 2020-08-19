Анапа, Краснодарский край, , 09:33 — REGNUM 28-летний гражданин иностранного государства напал с ножом на 12-летнюю летнюю девочку на улице в Анапе Краснодарского края. Ребёнок получил ножевое ранение. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Днём 18 августа 12-летняя девочка и её подруга шли в библиотеку, расположенную в 12 микрорайоне города Анапы. По версии следствия, мужчина напал на ребенка, нанес ножевые ранения в область спины и живота, а затем скрылся.

Очевидцы нападения вызвали скорую, врачи госпитализировали ребёнка. Вторая девочка не пострадала. Нападавшего установили и задержали в кратчайшие сроки. В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство о его аресте. В отношении мужчины будет назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.