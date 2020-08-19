Улан-Удэ, , 09:27 — REGNUM В Бурятии вынесли приговор 23-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве знакомого. Преступление произошло в октябре 2016 года, когда они вместе распивали спиртное.

Как передаёт «Байкал-Daily», собутыльники поспорили из-за вопроса, заряжается ли электронный браслет лиц, сидящих на домашнем аресте. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которого подсудимый ударил приятеля ножом.

«На этом убийца не успокоился и вышел во двор за топором. Вернувшись домой, двумя ударами отделил голову от тела. Труп он сбросил в подполье, а голову положил в пакет и сфотографировал», — передаёт портал.

После чего мужчина по телефону сообщил о произошедшем сожительнице и в подтверждение своих слов отправил ей фото отрубленной головы. Та отнеслась к этому недоверчиво, из-за чего злоумышленник пришёл к ней. Лишь тогда девушка поняла серьёзность ситуации и сообщила в полицию.

Отмечается, что подсудимый был ранее судим, а также состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Впрочем, в ходе экспертизы выяснилось, что мужчина в момент убийства мог осознавать характер своих действий. В результате суд приговорил его к 9,6 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии задержали подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка. Останки мальчика были обнаружены в выгребной яме.

Читайте также: Тело пропавшего в Бурятии подростка нашли в выгребной яме