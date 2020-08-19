Хабаровск, 19 августа 2020, 09:31 — REGNUM Уволенный ранее врио губернатора Михаилом Дегтярёвым и. о министра транспорта дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров задержан следственными органами по подозрению в получении крупной взятки.
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Прохорова задержали за получение взятки в 1,5 млн рублей. Мзду он потребовал за назначение на должность руководителя одной из подведомственных минтрансу организаций, пишет Транссибинфо.
Компанию опальному чиновнику в СИЗО составили посредник и взяткодатель.
Суд Хабаровска пока не вынес решение об избрании меры пресечения подозреваемым.
Максим Прохоров был уволен несколько дней назад после того, как подсунул Дегтярёву на подпись бумагу о переносе ремонтных работ на дороге Новый Ургал — Чегдомын на следующий год.
В должности он пробыл чуть больше месяца.
Как сообщало ИА REGNUM, следователи сообщил подробности уголовного дела, возбуждённого в отношении высокопоставленного барнаульского полицейского — врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Барнаулу.
Подозреваемый через посредника получил взятку в размере 250 тысяч рублей от одного из местных предпринимателей.