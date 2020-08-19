Джакарта, , 09:17 — REGNUM По данным геологической службы США 19 августа в Индонезии произошло два мощных землетрясения у берегов Суматры, сообщает Le Figaro.

Известно, что жители в панике покинули свои дома, когда два землетрясения потрясли город Бенкулу, расположенный на западном побережье Суматры.

«Первое землетрясение было быстрым, но вскоре после этого произошло другое, столь же сильное», — отметили в геологической службе США.

Эти два землетрясения магнитудой 6,8 и 6,9 произошли на глубине от 22 до 26 км с интервалом в шесть минут.

Напомним, в 2018 году землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовало цунами на острове Сулавеси, унесло жизни более 4300 человек. Еще одно разрушительное землетрясение силой 9,1 произошло у побережья Суматры в 2004 году, вызвав цунами, унесшее жизни 220 000 человек в регионе, в том числе около 170 000 человек в Индонезии.