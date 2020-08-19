Улан-Удэ, , 09:16 — REGNUM Прокуратура Бурятии подвела итоги своей работы в сфере противодействия коррупции за шесть месяцев 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, здесь зарегистрировано 117 коррупционных преступлений.

Почти половина из них связаны со взяточничеством и подкупом должностных лиц, около трети — с хищениями. К уголовной ответственности привлекли 13 чиновников, в том числе работников администрации Тункинского района, глав сёл, участковых, инспекторов и других.

«Общий размер причиненного коррупционными преступлениями ущерба составил 48 млн рублей. В ходе предварительного расследования возмещен ущерб на сумму 7 млн. рублей, наложен арест на имущество стоимостью 93 млн. рублей», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что прокуроры предъявили 18 исков о взыскании ущерба на сумму 23 млн рублей, однако по решениям судов взыскано 1 млн рублей.

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