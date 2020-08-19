Пекин, , 09:02 — REGNUM Пять человек числятся как пропавшие без вести после схода оползня, произошедшего в результате сильных ливней в китайской провинции Юньнань, которая расположена на юго-западе страны. Об этом 19 августа сообщает информационный портал «Пэнпай».

Уточняется, что оползень, площадь которого составляла порядка 10 тыс. кв. метров, сошел 19 августа утром на территорию сельского населенного пункта Мучан, находящегося в уезде Чжэнькан.

Также указывается, что в результате этого были серьезно повреждены два дома и что одному человеку удалось выбраться самому, а ещё пять числятся как пропавшие без вести.

При этом также сообщается, что в настоящее время проведение поисково-спасательной операции продолжается, на месте происшествия работают около 300 сотрудников спасательных служб. Эвакуированы жители из 60 домов в этом районе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что число погибших из-за оползней в штате Керала, находящемся в южной части Индии, с начала текущего месяца выросло до 58 человек.