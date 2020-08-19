Харьков, Украина, 19 августа 2020, 09:01 — REGNUM В посёлке Липцы Харьковской области дети в возрасте 2,5,6 и 8 лет отравились крысиным ядом. Об этом сообщили 18 августа в пресс-службе Национальной полиции области.
В пресс-службе отметили, что детей госпитализировали, их состояние удовлетворительное. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области в курортном посёлке Кирилловка 15 человек, среди которых десять детей, отравились окрошкой.
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