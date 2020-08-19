Уфа, , 08:48 — REGNUM Эксперимент по визуализации потоков школьников пройдет в новом учебном году в Уфе. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, направляющие различных цветов помогут разделить потоки школьников, а значит, и снизить риск инфицирования коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что данную новеллу предложил глава региона Радий Хабиров. Планируется, что в дальнейшем этот опыт будет распространен по всей республике.

Сообщается, что эксперимент пройдет в средней школе № 19, в которой сейчас строители заканчивают капитальный ремонт фасада.

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