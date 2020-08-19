Тайбэй, , 08:44 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали серию из трех землетрясений магнитудой от 4,2 до 4,7, которая произошла на юго-западе Тайваня. Об этом 19 августа сообщает тайваньская сейсмологическая служба.

Также уточняется, что эпицентр землетрясений располагался в одной точке, расположенной на расстоянии 33 км в северо-восточном направлении от города Тайнань. Очаги подземных толчков находились на глубине 10−11 км.

Кроме этого, указывается, что землетрясения ощущались также в городах Цзяи и Гаосюн, расположенных на территории уездов Юньлинь, Наньтоу и Чжанхуа. При этом данных о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков нет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Филиппинах в течение суток было зафиксировано более 200 подземных толчков.