Киев, , 08:41 — REGNUM В Киеве задержали гражданина Армении, который мог сообщить в полицию о «минировании» двух посольств. Об этом сообщили 18 августа в пресс-службе прокуратуры города.

По данным правоохранителей, 1 августа 2020 года 46-летний подозреваемый мог позвонить в полицию и заявить о «минировании» посольств США и Турции. В ходе проверки взрывчатых веществ на территории диппредставительств обнаружено не было.

Задержанному грозит до шести лет лишения свободы, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаеве неизвестный сообщил о минировании терминала морского порта. Взрывотехники обследовали территорию, но бомбу не нашли.

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