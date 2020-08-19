Урус-Мартановский район, Чечня, , 08:22 — REGNUM Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ России в Чечне. Он был замаскирован в окрестностях селения Шалажи Урус-Мартановского района, сообщили 19 августа в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Помимо оружия, в схроне находилось самодельное взрывное устройство. Предположительно тайник принадлежал преступникам, спрятавшим оружие и СВУ несколько лет назад.

Все содержимое тайника было обследовано саперами группы разминирования. После этого оружие было уничтожено на месте накладным зарядом.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года силовики обнаружили схрон с боеприпасами и литературой экстремистского толка в окрестностях села Ца-Ведено Веденского района. Предположительно он принадлежал боевикам и был укрыт в земле со времен военных действий на территории Чечни.

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