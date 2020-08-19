Минск, , 08:20 — REGNUM Смерть директора белорусского Волковысского военно-исторического музея Константина Шишмакова не носит криминальный характер, сообщил глава поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган.

По его словам, речь идет о самоубийстве. В УВД Гродненского облисполкома заявили, что его нашли в лесу рядом с городом Мосты. Погибшему было 29 лет.

По данному факту следователи проводят проверку.

Напомним, Шишмаков пропал 15 августа. Незадолго до этого он позвонил жене и сказал, что не намерен больше работать в музее и едет домой, однако до дома он так и не доехал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший координатор программы по здоровью и развитию детей, подростков и молодежи представительства ЮНИСЕФ в Белоруссии Виктория Лозюк сообщила, что в ходе опроса 3,6 тысячи белорусских учащихся в возрасте 14−19 лет было выявлено 18,2% с депрессивной симптоматикой разной степени выраженности.

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