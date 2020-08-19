Барнаул, , 08:10 — REGNUM Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщила подробности возгорания, произошедшего в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Попова, 76 в Барнауле 18 августа в 21:44 местного времени.

Пожар в Барнауле Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар по улице Попова, 76 в Барнауле Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры, расположенной на четвертом этаже, шёл дым. Из задымленного подъезда по лестничным маршам силами пяти звеньев газодымозащитной службы спасатели эвакуировали 83 жильца, в том числе 12 детей. В квартире, где произошёл пожар, был обнаружен мужчина, который успел надышаться едким дымом, полностью заполнившим комнаты, он госпитализирован.

По предварительной оценке специалистов, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнём.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 июля 2020 года в жилом здании туристической базы «Горное солнце», расположенной в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», туристам пришлось прыгать с третьего этажа турбазы из-за пожара.

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