Абакан, , 08:08 — REGNUM Непогода стала причиной второго за весь летний период лесного пожара в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Возгорание в труднодоступной местности на территории участкового Матурского лесничества в Таштыпском районе произошло в минувшие выходные (15−16 августа). Причиной стала гроза и сухая жаркая погода.

Очаг площадью 0,8 га обнаружили благодаря авиапатрулированию. До места лесные пожарные добирались больше суток — сначала на высокопроходимом транспорте, затем на лодках и пешком. С огнём справились с помощью бензопил, ранцевых опрыскивателей и воздуходувок. Пожар полностью ликвидировали 16 августа на площади 1 га. В тушении принимали участие семь человек.

Таким образом, по данным профильного министерства, за летние месяцы в Хакасии зафиксировано два лесных пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Томской области с начала 2020 года ликвидировали 174 пожара на площади 6,9 тыс. га.

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