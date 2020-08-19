Тайбэй, , 08:02 — REGNUM На юго-западе Тайваня 19 августа произошла серия из трёх землетрясений магнитудой от 4,2 до 4,7. Об этом сообщает сейсмологическая служба Тайваня.

Отмечается, что эпицентр всех зафиксированных подземных толчков находился примерно в одной точке — в 33 километрах к северо-востоку от города Тайнань. Очаги подземных толчков залегали на глубинах от десяти до одиннадцати километров.

Колебания почвы отмечались жителями городов Тайнань, Гаосюн и Цзяи, а также на территории уездов Наньтоу, Чжанхуа и Юньлинь. Информации о пострадавших и ущербе не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы 19 августа у побережья индонезийского острова Суматра. Эпицентр землетрясения находился на 423 километра западнее густонаселённого (около 1,4 млн человек) административного центра индонезийской провинции Южная Суматра города Палембанг.

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