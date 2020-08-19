Иркутск, , 07:17 — REGNUM В Нижнеилимском районе Иркутской области из-за действующего на площади 205 га лесного пожара 18 августа был введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«Постановлением администрации Нижнеилимского района введён режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что очаг действующего на территории района крупного лесного пожара, охватившего площадь 205 га, находится в 15 километрах от ближайшего населённого пункта и не представляет для него угрозы.

По данным правительства, в настоящее время в области действующими остаются 25 лесных пожаров на общей площади 1988,6 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в северных районах Иркутской области действие особого противопожарного режима продлили до 1 сентября. Это было сделано в связи с высокой пожарной опасностью из-за неблагоприятной погоды.

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