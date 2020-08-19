Эрзинский район, Тува, , 06:55 — REGNUM 51-летний житель Кызыла стал фигурантом уголовного дела после трагедии на охоте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Туве, дело возбуждено «причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, утром 15 августа подозреваемый охотился в местечке «Уттуг-Хая» села Нарын Эрзинского района республики.

«Увидев через оптический прицел с тепловизором среди кустов силуэт, подумав, что там находится волк, произвёл один выстрел из охотничьего ружья марки «ORSIS-120», где в это время находился другой охотник, который от полученной раны в голову скончался на месте», — отметили в следствии.

Как отмечается, следователи для установления всех обстоятельств происшествия проводят комплекс необходимых действий.

Читайте также:

Жителя Алтая случайно застрелили в палатке

В Туве охотник случайно застрелил своего товарища