Нью-Йорк, США, , 06:43 — REGNUM Полиция Нью-Йорка усилила патрулирование вокруг генерального консульства России из-за нападений, которые происходили на прошлой неделе, сообщили 18 августа журналистам в американском Госдепе.

«Правоохранители усилили патрулирования в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента», — объяснили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что почти всю прошлую неделю неизвестный мужчина приходил к зданию генконсульства России в Нью-Йорке, кидая камни в автомобили диппредставительства и угрожая убийством его сотрудникам.

Неизвестный был задержан правоохранителями, его обвинили в преступном причинении ущерба. Однако до решения суда он будет находиться на свободе, под подпиской о невыезде.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорке задержали кидавшего камни в генконсульство России