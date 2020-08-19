Кемерово, 19 августа 2020, 06:39 — REGNUM В Кемерове наградили горожанина Андрея Михайлова, который вытащил из воды девятилетнего мальчика. За проявленное мужество и отвагу ему вручили благодарственное письмо и наградную плакетку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
«Трагедия произошла днём 3 июля 2020 года на озере Красное. В следственный отдел поступило сообщение, что в озере утонули 40-летний мужчина, его 45-летняя сожительница и девочка девяти лет, а девятилетнего мальчика удалось спасти. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — уточнили в ведомстве.
Также выяснилось, что крики ребёнка о помощи услышал 24-летний Андрей Михайлов. Он, не раздумывая ни минуты, бросился на помощь мальчику. Вытащил его из воды и вернулся в озеро, чтобы помочь остальным. Но со дна смог поднять только женщину, которая уже не подавала признаков жизни. Позже спасатели обнаружили тела мужчины и девочки.
Сам Андрей Андрей Михайлов рассказал, что действовал тогда, не задумываясь, и переживает, что не смог помочь остальным.