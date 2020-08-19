Артём, Приморский край, , 06:34 — REGNUM В Артёме Приморского края двое грабителей в медицинских масках похитили инкассаторские мешки с деньгами из офиса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД региона.

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В полицию обратилась сотрудница частного охранного агентства и рассказала, что ночью неизвестные проникли в офисное помещение, связали её скотчем и забрали ключ от сейфа. Добычей грабителей стали два мешка, в которых находилось около 400 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские и сотрудники Росгвардии установили личности подозреваемых — ими оказались 31-летний житель Артёма и его 48-летний подельник из Владивостока. Последний был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков, кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Воры-приятели успели потратить деньги на свои нужды: покупали продукты питания и спиртное.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге сотрудники полиции по горячим следам задержали молодого мужчину, подозреваемого в ограблении отделения банка на Васильевском острове.