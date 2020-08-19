Чадан, Тува, 19 августа 2020, 06:10 — REGNUM Правоохранители в Туве разбираются в обстоятельствах очередной трагедии, связанной со смертью новорожденного ребёнка. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.
Трагедия произошла в ночь на 17 августа в городе Чадан. По данным следствия, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина придавила во сне свою дочь. В результате ребёнок умер. В отношении 26-летней матери возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
«В настоящее время в отношении подозреваемой применена мера процессуального принуждения», — отметили в ведомстве.
Добавим, что подобные трагедии в республике происходят регулярно. Как сообщало ИА REGNUM, подобные происшествия происходили в апреле и марте 2020 года.
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