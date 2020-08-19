Владивосток, , 05:40 — REGNUM В связи с влиянием активных фронтальных разделов 19 августа в Приморье ожидаются ветер и ливневые дожди с количеством осадков от 15 до 45 мм за 12 часов и менее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом МЧС.

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На реках западных и центральных районов края ожидается подъём уровня воды от 10 до 30 см. Есть угроза выхода рек из берегов с подтоплением и размывом дорог, придомовых территорий, подмыва опор мостов, различных аварий.

МЧС объявило экстренное предупреждение, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические прогулки. Отдыхающим на море необходимо покинуть побережье.

«В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 18 августа, прошёл сильный ливень с градом. На дорогах и тротуарах образовались огромные лужи.