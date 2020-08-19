Хабаровск, , 05:03 — REGNUM Следственные органы Хабаровского края по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело о халатности при строительстве дома для детей-сирот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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В ходе следствие установлено, что в декабре 2017 года КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» и коммерческая организация заключили государственный контракт на строительство 21 квартиры в Николаевске-на-Амуре для детей-сирот.

Застройщик в предусмотренные по контракту сроки взятые на себя обязательства не исполнил, а должностные лица краевого государственного казенного учреждения не приняли необходимых мер по соблюдению требований законодательства и условий контракта в части направления в банковское учреждение требования о выплате денежных средств по банковской гарантии. Это причинило особо крупный ущерб бюджету Хабаровского края в более чем 11 млн рублей, а также нарушение жилищных прав сирот.

По уголовному делу о халатности проводится комплекс следственных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения 6 млн рублей, выделенных из бюджета для строительства многоквартирного дома для детей-сирот.