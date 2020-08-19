Москва, , 03:39 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели в Сирии генерал-майора Российской армии Вячеслава Гладких и ранении еще двух военнослужащих России завел Следственный комитет РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Расследованием будут заниматься сотрудники, которые в настоящее время находятся на сирийской территории. В ведомстве подчеркнули, что установление виновных в этом преступлении является не только служебным долгом, но и делом чести.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа при взрыве неустановленного взрывного устройства на пути движения российской гуманитарной автоколонны к югу от сирийского города Дейр-Эз-Зор погибли генерал-майор ВС РФ Вячеслав Гладких, командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его четверо подчиненных. Еще двое российских военнослужащих были ранены.

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