Палембанг, Индонезия, , 02:28 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы 19 августа у побережья индонезийского острова Суматра. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился западнее города Палембанг, на расстоянии 423 км от этого густонаселённого (около 1,4 млн человек) административного центра индонезийской провинции Южная Суматра. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 км.

О пострадавших, разрушениях и угрозе цунами информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской провинции Центральный Сулавеси 18 августа в 04:32 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.

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