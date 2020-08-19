Ростов-на-Дону, , 00:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону суд признал виновным в мошенничестве застройщика, похитившего сбережения дольщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Руководитель аффилированных организаций ООО «Строительная компания «РостЖилСтрой» и ООО «ВиватСтрой» в период с ноября 2012 года по октябрь 2016 года похитил 138 млн рублей, которые дольщики направили на покупку квартир. Средства он переводил на счета своей бывшей супруги и дочери в зарубежных банках.

Лжезастройщик приговорён к восьми годам колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.