Ханты-Мансийск, , 21:25 — REGNUM В Югре перед судом предстанет житель Сургута, обвиняемый в изнасиловании и распространении порнографии с собственным участием. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый опоил несовершеннолетнюю девочку неустановленным химическим веществом, после чего она погрузилась в глубокий сон. В этот момент он изнасиловал обездвиженного ребёнка и сделал несколько фотографий в позорящем и унижающем её честь и достоинство виде, которые затем распространял в интернете и среди своих знакомых.

Затем, в июне — августе 2019 года обвиняемый, находясь в разных квартирах Сургута и в личном автомобиле, записывал свои сексуальные контакты с тремя разными девушками без их согласия. Свои похождения он выкладывал в социальную сеть и распространял по знакомым.

В ходе предварительного следствия злоумышленник заключен судом под стражу.

Сургутянин обвиняется в изнасиловании, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, нарушении неприкосновенности частной жизни и присвоении чужого имущества.