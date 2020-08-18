Магас, , 19:12 — REGNUM На территории Ингушетии силовые структуры нейтрализовали двух боевиков, устроивших стрельбу на территории республики. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Контртеррористическая операция состоялась в районе населенного пункта Галашки. Личности боевиков пока неизвестны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что ликвидированы два боевика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Сунженском районе Ингушетии произошло столкновение злоумышленников с правоохранительными органами.