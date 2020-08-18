Ульяновск, , 19:08 — REGNUM В Ульяновской области сотрудники полиции двоих мужчин, которые находились в федеральном розыске по подозрению в совершении краж в Марий Эл и Татарии. Об этом сообщает УМВД по региону.

В Засвияжском районе Ульяновска заключён под стражу житель Татарии, который был объявлен в розыск марийской полицией по подозрению в серии краж бытовой техники из магазинов.

Другой задержанный также является жителем Татарии и подозревается в краже на территории Набережных Челнов. Мужчину передали инициатору розыска.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту драки из-за громкой музыки. У пострадавшего диагностировали переломы костей лица.

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