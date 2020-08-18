Мантурово, , 18:23 — REGNUM В Курской области 78-летнюю жительницу села Останино Мантуровского района 17 августа загрызла собака. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Пенсионерка жила в доме своего 34-летнего внука и его семьи, у которых была собака бойцовской породы. Днём 17 августа мужчина уехал на работу, его жена и дети — за покупками в соседний населенный пункт. Вернувшись с работы, хозяин дома нашёл дома тело бабушки с рваными ранами и следами укусов животного.

Организована доследственная проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.