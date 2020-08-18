Магас, , 17:39 — REGNUM Двое предполагаемых членов бандитского подполья, ликвидированные 18 августа в Сунженском районе Ингушетии, могут иметь отношение к убийству бойца Росгвардии Увайса Алиева, сообщает 18 августа Интерфакс со ссылкой на неназванный информированный источник.

Напомним, 17 августа силовики осматривали схрон с оружием, обнаруженный ими в лесу у села Галашки, по ним открыли огонь неизвестные. В ходе операции по поиску и нейтрализации боевиков правоохранители обнаружили двух террористов и убили их ответным огнем.

На данный момент операция продолжается, ведётся поиск сообщников ликвидированных бандитов, которых могло быть до пяти человек. Потерь среди силовиков нет.

На месте боестолкновения был найден пистолет бойца Росгвардии Увайса Алиева, убитого боевиками 28 июля 2020 года.

«Есть информация, что они причастны к убийству росгвардейца Алиева», — цитирует агентство мнение источника.

Личность одного из уничтоженых бандитов установлена, это житель Ингушетии.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 28 июля недалеко от федеральной трассы «Кавказ» на окраине села Яндаре неизвестные расстреляли бойца Росгвардии Увайса Алиева и похитили его табельное оружие.

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